44-та артбригада отримала нові САУ «Богдана». Фото: 44 ОАБр

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола отримала у своє розпорядження нові вітчизняні САУ «Богдана». Відповідний фотозвіт було опубліковано у фейсбуці артбригади.







«Міцна, потужна, народжена з вогню та сталі, щоб захищати рідну землю від загарбників, САУ "Богдана" - 155 мм сучасна українська артилерійська установка зроблена за стандартами НАТО», - зазначили в бригаді.



У 44-й ОАБр додали, що пушкарі сьогодні освоюють новітню артилерійську систему, навчаються відчувати машину та розуміти її.

44-та артбригада отримала нові САУ «Богдана». Фото: 44 ОАБр

44-та артбригада отримала нові САУ «Богдана». Фото: 44 ОАБр

44-та артбригада отримала нові САУ «Богдана». Фото: 44 ОАБр

44-та артбригада отримала нові САУ «Богдана». Фото: 44 ОАБр

44-та артбригада отримала нові САУ «Богдана». Фото: 44 ОАБр

44-та артбригада отримала нові САУ «Богдана». Фото: 44 ОАБр

Ще наприкінці 2023 року повідомлялося, що Україна вперше вийшла на показник шість самохідних артилерійських установок «Богдана» на місяць.