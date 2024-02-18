Суботній удар по Краматорську Росія завдала ракетами Х-22

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Донецька ОВА

Удар по Краматорську у суботу, 17 лютого, Росія завдала ракетами Х-22. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Вчора вночі росіяни випустили по місту 3 ракети Х-22 — загинули 2 жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років», — зазначив він.



Також двоє людей отримали поранення.



Внаслідок атаки два будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137.



Крім приватного сектора, пошкоджені також промислові будівлі.

Під час удару по Краматорську ввечері в суботу було завдано ракетного удару і по сусідньому Слов'янську. Внаслідок атаки було зруйновано школу , загинув сторож .

Ракета Х-22 – це радянська надзвукова протикорабельна ракета дальньої дії, розроблена у 1950-х роках. Вона призначалася для ураження авіаносних ударних груп та великих надводних цілей, а також могла використовуватись для ударів по наземних об'єктах.



Через нестачу сучасних ракет з літа 2022 року Росія почала використовувати застарілі ракети Х-22 під час вторгнення в Україну.



Неодноразово Х-22 влучали в цивільні об'єкти. Наприклад, у торговий центр у Кременчуці, житловий будинок у Дніпрі та інші