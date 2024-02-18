Субботний удар по Краматорску Россия нанесла ракетами Х-22

Последствия удара по Краматорску. Фото: Донецкая ОВА

Удар по Краматорску в субботу, 17 февраля, Россия нанесла ракетами Х-22. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Вчера ночью россияне выпустили по городу 3 ракеты Х-22 — погибли 2 женщины 45 и 74 лет и мужчина 23 лет», — отметил он.



Также два человека получили ранения.



В результате атаки два дома полностью разрушены, повреждено 137.



Кроме частного сектора повреждены также промышленные здания.

Во время удара по Краматорску вечером в субботу был нанесен ракетный удар и по соседнему Славянску. В результате атаки была разрушена школа, погиб сторож.

Ракета Х-22 — это советская сверхзвуковая противокорабельная ракета дальнего действия, разработанная в 1950-х годах. Она предназначалась для поражения авианосных ударных групп и крупных надводных целей, а также могла использоваться для ударов по наземным объектам.



Из-за нехватки современных ракет, с лета 2022 года, Россия начала использовать устаревшие ракеты Х-22 в ходе вторжения в Украину.



Неоднократно Х-22 попадали в гражданские объекты. К примеру, в торговый центр в Кременчуге, жилой дом в Днепре и другие.