Байден погоджується зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення фінансової допомоги Україні

Джа Байден. Фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити нове фінансування допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

"Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав Байден.

За словами Байдена, республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні та «відступаючи від НАТО».

Байден висловив сподівання, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні, але додав, що не впевнений, що це щось змінить.

Нагадаємо , що Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав пакет, який передбачає нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів. Однак це ще не фінальне рішення США. Оскільки законопроект має пройти Палату представників, спікер якої, Майк Джонсон, вже розкритикував документ.