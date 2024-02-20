Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Роботиного

Російські окупанти знову розстріляли українських військовослужбовців. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Про це повідомили аналітики українського проєкту DeepState.



Як зазначається, 18 лютого окупанти наступали на село з півдня та захопили частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БрОП «Спартан».



«Противник, вкотре нехтуючи правилами та звичаями війни, взявши в полон, розстріляв наших бійців. Кадри вже з'явилися в мережі», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.



Крім того, 18 лютого російські війська також розстріляли двох українських військовослужбовців, які потрапили до полону. Це сталося на східному напрямку.