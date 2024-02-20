Головне за день: Розстріл українських військовополонених. Росіяни «націлилися» на Ласточкине

Суспільство



Україна за допомогою Катару повернула з тимчасово окупованих територій та Росії 11 дітей. Вік дітей – від 2 до 16 років.



Бойові дії



Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів , що зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла певні рубежі оборони навколо Авдіївки. Основний напрямок для росіян на сьогодні — Ласточкине, зазначив він.



Російські окупанти знову розстріляли українських військовослужбовців. Це сталося біля Роботино на Запорізькому напрямі, повідомили аналітики українського проекту DeepState. 18 лютого росармія наступала на село з півдня та захопили частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БрОП «Спартан».



У Донецьку під обстріл потрапив перетин проспекту Панфілова та вулиці Університетської. Одна жінка загинула, поранено п'ятьох людей.



Вдруге внаслідок обстрілу приліт боєприпасів стався біля бібліотеки імені Крупської у Ворошилівському районі. Біля будівлі утворилася велика вирва, пошкоджено також фасад бібліотеки. Ще одна ракета впала у дворі бібліотеки Крупської, також утворивши велику вирву. Було поранено жінку, її стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

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