Главное за день: Расстрел украинских военнопленных. Россияне «нацелились» на Ласточкино

Общество



Украина при помощи Катара вернула из временно оккупированных территорий и России 11 детей. Возраст детей — от 2 до 16 лет.



Боевые действия



Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, что сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Основное направление для россиян на сегодня — Ласточкино, отметил он.



Российские оккупанты снова расстреляли украинских военнослужащих. Это произошло возле Работино на Запорожском направлении, сообщили аналитики украинского проекта DeepState. 18 февраля росармия наступала на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП «Спартан».



В Донецке под обстрел попало пересечение проспекта Панфилова и улицы Университетской. Одна женщина погибла, ранены пять человек.



Во второй раз в результате обстрела прилет боеприпасов произошел возле библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе. У здания образовалась большая воронка, поврежден также фасад библиотеки. Еще одна ракета упала во дворе библиотеки Крупской, также образовав большую воронку. Была ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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