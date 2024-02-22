Прикордонник розповів, як в Авдіївці стріляв по окупантах з гранатомета з трьох метрів

Український прикордонник «Хаскі» розповів, як стріляв з гранатомета по російським окупантам на відстані трьох метрів. Це сталося під час боїв за Авдіївку. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Ми побачили, що у будинку навпроти накопичуються росіяни. Хотіли зробити удар по них з «Мухи» (граната РПГ-18, - ред.). Я з побратимом вибігли на дорогу, після чого ми побачили, що вони вже не в хаті, а перед нами за три метри. Бігли з гранатами та кричали: «Здавайтеся, житимете!», — розповів він.



Після цього прикордонники вистрілили по солдатах РФ.



«Не знаю, яким дивом, йому пощастило, один з них, падаючи, упіймав рикошет від «Мухи». Після цього ми відійшли назад і зустрічали їх у дворі. Солдат настільки злякався пострілу, що, кидаючи гранату, забув висмикнути «чеку» і після цього був відразу знищений. А його група вся у повному складі здійснила негайний відхід назад», — уточнив військовослужбовець.



Нагадаємо, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.