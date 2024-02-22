Обстріл Костянтинопільского на Донеччині: поранено 9 людей, одна — загинула

Одна людина загинула, ще дев'ятьох поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільского Донецької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Серед поранених — 4 підлітки: 12, 14, 15 та 16 років. Усім надано необхідну медичну допомогу», — написав він у Telegram.



Філашкін уточнив, що російські війська обстріляли Костянтинопільске з «Ураганів» — 13 снарядів потрапили територією села.



«Пошкоджено багато будинків — зараз триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу», — зазначив він.