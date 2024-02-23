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Нічний обстріл Донеччини: зіпсовано майже 500 тонн зерна для посівної

23 лютого 2024, 17:46

Нічний обстріл Донеччини: зіпсовано майже 500 тонн зерна для посівної

Близько 500 тонн зерна знищено обстрілом російських військ у Краматорському районі Донецької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 Окупант завдав удару безпілотниками по території сільськогосподарського підприємства  у ніч на 23 лютого.

 Зруйновано склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, яке підприємство підготувало для посівної. За час війни підприємство постраждало від обстрілу вже втретє.

З початку війни на Донеччині пошкоджено майно 337 підприємств. Це рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори.

За попередніми розрахунками, сума завданих збитків уже склала 4,4 мільярда гривень, зазначив Філашкін.

Втрати включають руйнування господарських приміщень, пошкодження чи знищення техніки, загибель тварин та птиці.

В результаті бойових дій загинуло понад 1,2 млн голів птиці, 25,1 тис. свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тис. кроликів.

Пошкоджено або знищено 3,5 тис. одиниць техніки та обладнання.

Попри щоденні ризики, аграрії Донеччини готуються до весняної посівної, додали в обласній військовій адміністрації. 

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