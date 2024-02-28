Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджено пожежну частину

Росіяни вдарили по Кураховому. Фото: МВС

Російські війська атакували Курахове Покровського району Донецької області сьогодні, 28 лютого. Під вогонь потрапила місцева пожежна частина. Про це повідомили у пресслужбі МВС.



«Сьогодні Росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що ніхто не постраждав.



Раніше ми писали, що населені пункти Донецької області 15 разів зазнавали російських обстрілів. Про це станом на ранок 28 лютого.