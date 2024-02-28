Окупанти влучили у вантажне судно в Херсоні

Армія РФ атакувала вантажне судно у Херсоні під час обстрілу міста. Внаслідок обстрілу Херсонської області одна людина загинула і ще двоє отримали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджено ферму та елеватор. Російські військові завдали ударів по житлових кварталах населених пунктів області, у тому числі пошкоджено 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків», — додав Прокудін.



Раніше армія РФ обстріляла населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ятеро людей постраждали.



Нагадаємо, Сил оборони півдня України повідомили сьогодні, що збили 10 із 10 БпЛА російських окупантів.