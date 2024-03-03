Окупанти вночі вдарили ракетами по Мирнограду: троє людей постраждали, у будинках вибиті вікна

Російська армія пізно ввечері, 2 березня, атакувала Мирноград на Донеччині. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, також є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації та Суспільне Донбас.



«Вночі, 03.03.2024, відбувся черговий ворожий обстріл з боку РОВ. Є поранені. Загиблих немає», — йдеться у пресслужбі.



За словами в.о. голови Мирноградської МВА Юрія Третяка, росіяни влучили чотирма ракетами у два заклади освіти.



«Дві ракети влучили у школу та дві — в ліцей. Є руйнування. Троє поранених цивільних із будинків поруч — при вибуху склом отримали поранення», — зазначив він.



Крім того, двоє постраждалих не потребували госпіталізації, а третя травмована отримала медичну допомогу в медустанові.



Також внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні будинки, зокрема, вибито вікна.



Раніше ми писали, що за добу 1 березня російські окупанти завдали 17 ударів по житловому сектору Донецької області. Ще 1843 року удару довелося по лінії зіткнення, повідомили в поліції Донеччини. Там уточнили, що троє людей отримали поранення.