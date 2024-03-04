Німеччина покриє витрати на купівлю снарядів для України

Німеччина візьме участь у закупівлі артилерійських боєприпасів у рамках ініціативи президента Чехії Петра Павела. Про це повідомив проект GAU, який висвітлює німецьку допомогу Україні.

«Міністерство оборони Німеччини повідомило телеканалу ARD, що хоче взяти участь у фінансуванні та покрити «значну частину» загальних витрат. Переговори з цього приводу перебувають у дуже просунутій стадії», — йдеться у повідомленні.

Скільки грошей надасть Німеччина і який тип боєприпасів — 122 чи 155 мм — буде профінансовано, поки що невідомо.

Зазначається, що за день до заяви президента Чехії канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина цього року закупить 120 тисяч 122-міліметрових артилерійських снарядів і поставить їх в Україну — приблизно на тризначну мільйонну суму.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть Україні військову допомогу у 2024 році на суму 1,1 мільярда євро. Про це повідомив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції у Берліні. Усього Німеччина виділила або взяла зобов'язання виділити на військову допомогу Україні 28 мільярдів євро.