Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що денацифікацію в Німеччині не завершено після того, як були опубліковані російською пропагандою секретні переговори керівництва німецьких ВПС. Про це повідомляє пропагандистське медіа РФ «РІА Новини».



«Денацифікація в Німеччині не завершена - якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для ФРН будуть жахливими», - йдеться в повідомленні.



Вона впевнена, що Захід зобов'язаний відповісти за «руйнівні дії», які планував і багато в чому реалізував.



Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку щодо перехоплення розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням розпропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.



Раніше оглядач BILD Петер Тіде прокоментував скандал із витоком розмови німецьких офіцерів про удар ракетами Taurus по Кримському мосту.