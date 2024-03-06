«Білі Янголи» евакуювали з Торецької громади сім'ю дитини з інвалідністю

Евакуація сім'ї дитини-інваліда у Торецькій громаді. Фото: Нацполіція

Поліцейські вивезли з Торецької громади ще одну родину – хлопчика з інвалідністю, його батька та бабусю, повідомляє поліція Донецької області.







Ця родина жила в селі Дружба і була останньою, хто залишався на зруйнованій російськими вулицями за два кілометри від фронту.



За словами правоохоронців Донецької області, у селі Дружба обстріли не припиняються ні на мить, а російська авіація руйнує все довкола.



На вулиці, де проживала сім'я дитини з інвалідністю, не залишилося жодного вцілілого будинку, всі місцеві мешканці поїхали.

Тварини останні, хто залишився у зруйнованому населеному пункті. Фото: Нацполіція

«Далі за допомогою волонтерів врятовані люди вирушать до Києва. Поки що залишається ще евакуювати з Торецької громади ще 16 дітей», — пояснили поліцейські.



Нагадаємо, із Селидівської громади Донеччини евакуювали до Закарпатської області ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей.