У селі Широка Балка на Херсонщині фермер підірвався на російській міні

У Широкій Балці фермер підірвався на міні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У селі Широка Балка Херсонської області загинув фермер внаслідок підриву на російському боєприпасі – розпочато розслідування, йдеться у доповіді прокуратури Херсонської області.



«За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — зазначається у заяві прокуратури.



За даними слідства, 8 березня близько 10:30 у селі Широка Балка Станіславської громади під час роботи із землею місцевий житель наткнувся на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими.



Вибухонебезпечний предмет здетонував і чоловік загинув. Варто додати, що такі випадки на Херсонщині трапляються, коли місцеві жителі беруться до робіт у полі.



Раніше, 2 березня 2023 року, біля смт Архангельське Бериславського району, двоє людей підірвалися на міні під час роботи в полі.



Також, 28 червня 2023 року, було зафіксовано випадок, коли під час виконання польових робіт на російській міні підірвався комбайн, в результаті двоє чоловіків отримали поранення.



Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року, на Херсонщині чоловік підірвався на міні. Внаслідок отриманих травм він загинув.