Путін відреагував на прорив добровольців на територію РФ

Президент Росії Володимир Путін прокоментував прорив кордону Росії російських добровольців. Зокрема, військові Легіону «Свобода Росії», «РДК» та «Сибірського батальйону» увійшли до Бєлгородської та Курської областей. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.



За його словами, такі дії відбуваються нібито «на тлі невдач на лінії зіткнення української армії».



«Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами — ось остання доповідь Генерального штабу — десь до 300 осіб, у тому числі за участю іноземних найманців», — сказав він.



Крім того, глава Кремля впевнений, що атака на російські об'єкти може перешкодити президентським «виборам», які мають відбутися цього місяця.



«Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоч якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян. Перше. Друге – це інформаційний ефект, про який я вже сказав. Але третє — якщо хоч щось вдасться, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо, а ви нам поверніть це», — додав він.



Раніше ми писали, що вночі 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції.



Пізніше військовослужбовці легіону заявили, що населений пункт Тьоткіно, розташований у Курській області РФ, перейшов під їхній контроль.