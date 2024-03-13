В Україні стартує проєкт «Книга-мандрівка. Міста»

В Україні стартує проект «Книжка-подорож. Міста». Фото: скрін

В Україні стартує проєкт «Книжка-подорож. Міста» — унікальна патріотична серія оповідань про українські міста. Відкрив проєкт мультфільм про Харків, де голосом Олега Михайлюти глядачам розповіли про найцікавіші маловідомі факти з історії міста.







«Книга-мандрівка. Міста» на сьогодні — єдиний проєкт, який реалізується одночасно у двох форматах: мультфільми, що будуть опубліковані на офіційному YouTube-каналі спільноти «Книга-подорож. Україна», та книжки, що побачать світ цього місяця.



Видавництво Старого Лева», що займається друкованою частиною проєкту, видасть книги про прифронтові міста — Харків, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Миколаїв та Київ. Авторами текстів стали відомі українці, зокрема Ірена Карпа та Сергій Жадан.



«Українці все більше цікавляться своїм корінням та історією батьківщини. Каталізатором цього інтересу певною мірою послужило повномасштабне вторгнення. У "Книга-мандрівка. Міста" ми хочемо показати палітру унікальності та особливості кожного міста, адже всі вони продемонстрували неймовірну стійкість та патріотизм», — зазначила засновниця креативної агенції Green Penguin Ірина Тараненко.



Книжки та мультфільми легко й захопливо розкажуть про автентичність та винятковість незламних українських міст, а унікальні факти зацікавлять як дітей, так і дорослих. Перший анімаційний епізод присвячено героїчному Харкову, який не лише витримав найскладніші місяці вторгнення, а й майже два роки перебуває під постійними обстрілами окупантів.



Серед іншого, глядачі дізнаються, звідки походить назва міста, завдяки кому Харків став «містом студентів» та чому його називають «мегаполісом контрастів». Прем’єра наступних п’яти анімаційних фільмів проєкту, присвячених Миколаєву, Запоріжжю, Сумам, Чернігову та Києву, відбуватиметься упродовж березня та квітня.



У кожному з міст заплановані також офлайн-презентації друкованих видань «Книга-мандрівка. Міста».



«Війна Росії показала, що дух України незламний, а її унікальна культурна спадщина вистоїть попри все. USAID гордо підтримує проєкт «Книга-мандрівка. Міста», адже це новий спосіб розповісти про надзвичайні міста України: надзвичайні не лише через їх стійкість, а й завдяки їхній унікальній культурі та історії», – Джим Хоуп, директор місії USAID в Україні.



Проєкт «Книга-мандрівка. Міста» створено за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI). Серед друзів та партнерів проєкту — «Укрзалізниця», 1+1 media, Київстар ТБ, журнал VIVA та відомі українці, які підтримують свої рідні міста.



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