Більшість депутатів Бундестагу проголосували проти постачання ракет Taurus Україні

Депутати німецького Бундестагу проголосували проти постачання далекобійних ракет Taurus Україні. Фото: Bild

Німецький Бундестаг відхилив резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні. Про це повідомило видання Bild у четвер, 14 березня.

Зазначається, що 495 депутатів Бундестагу проголосували проти постачання Taurus, 190 — підтримали.

Питання щодо постачання Україні ракет винесла на голосування опозиційна фракція ХДС/ХСС.

Резолюція містила заклик до уряду Німеччини «нарешті задовольнити український запит на постачання крилатих ракет Taurus із запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікання».

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. На його думку, це може втягнути його країну у війну із Росією.