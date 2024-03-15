Ще 24 дитини мають евакуювати з кількох сіл у районі Курахове

На Донеччині триває примусова евакуація дітей із прифронтових населених пунктів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, з Очеретинської та Мар'їнської громад уже вивезли всіх дітей.



У чотирьох прифронтових поселеннях Курахівської громади залишаються 24 дитини. Робота над примусовою евакуацією у цих населених пунктах продовжується, зазначив голова ОВА Вадим Філашкін.



В ефірі «Національного телемарафону» він нагадав, що в ніч проти 15 березня російські окупанти шістьма ракетами вдарили по Мирнограду. Обійшлося без постраждалих, проте є пошкоджене майно як приватне, так і комунальне.