Число засуджених за «держзраду» в останні 10 років у Росії зросло в 10 разів

Графіка зростання кількості засуджених за "держзраду" в Росії. Фото: Telegram

У Росії кількість засуджених за статтею про «державну зраду» зросла за рік майже вдвічі, і майже в десять разів – за останні десять років, підрахував правозахисний проєкт «Перший відділ», пише ASTRA.



Якщо у 2013 році за звинуваченням у «держзраді» було засуджено чотирьох осіб, то у 2022 році суди винесли подібні вироки щодо 16 осіб, а минулого року до колонії за «держзраду» відправили вже 39 обвинувачених.



Загалом у 2023 році за злочини проти «основ конституційного ладу та безпеки країни» за статтями про «держзраду», «шпигунство» та «співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою» було засуджено 862 особи.