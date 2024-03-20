Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Дніпропетровщині постраждала ціла родина, серед них — дитина: їх будинок зруйнували окупанти

20 березня 2024, 08:24

На Дніпропетровщині постраждала ціла родина, серед них — дитина: їх будинок зруйнували окупанти

У ніч проти 20 березня окупаційні війська РФ обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки п'ятеро людей постраждали, серед них — ціла родина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі голосно було у Синельниківському районі. Серед постраждалих ціла родина, будинок якої зруйнували окупанти», — написав він.

За словами Лисака, брат із сестрою — 12 та 19 років, а також 57-річний батько — у стані середньої тяжкості. Найбільше постраждала 47-річна жінка, її стан оцінюється як «важкий». Усі четверо – у лікарні.

Крім того, на ураженій території пошкоджено будинки.

Раніше ми писали, що російська армія обстріляла 18 березня три громади на Нікопольщині та направила дрони-камікадзе на Нікополь.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Сергій Лисак
Місця
Дніпропетровська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
23:35
Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького
усі новини
09:59
Окупанти знову намагаються захопити село Роботине
09:40
Ударні БпЛА ЗСУ перетворюють техніку окупантів на попіл
09:27
Скільки людей залишилося у деокупованій Луганській області: Лисогор розповів про ситуацію в регіоні
08:58
Армія РФ скинула КАБ на селище Козача Лопань: частина населеного пункту залишилася без електроенергії
08:38
На Донеччині п`ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів РФ
08:33
Втрати російських окупантів перевищили 433 090 осіб — Генштаб ЗСУ
08:24
На Дніпропетровщині постраждала ціла родина, серед них — дитина: їх будинок зруйнували окупанти
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
22:54
Для України важливо, щоб переговори щодо членства в ЄС розпочалися у червні — Зеленський
21:53
Міністр оборони України підбив підсумки «Рамштайну»
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
20:08
Пентагон створив сайт з нагляду за допомогою для України
19:08
Україна отримає від Німеччини військову допомогу на €500 мільйонів
18:40
Росіяни на захоплених територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку «нелояльних»
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
17:26
Україна розраховує до квітня отримати достатню кількість снарядів, — Шмигаль
17:19
Скандал із блокуванням евакуації з Донеччини: шелтер на Закарпатті заселять діти, але проблема залишається
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:48
З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський
усі новини
ВІДЕО
Окупанти знову намагаються захопити село Роботине Окупанти знову намагаються захопити село Роботине
20 березня, 09:59
Окупанти ховаються від дронів. Фото: кадр із відео Ударні БпЛА ЗСУ перетворюють техніку окупантів на попіл
20 березня, 09:40
Бєлгород знову під обстрілом губернатор оголосив про евакуацію дітей. Фото: Baza Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
19 березня, 11:28
Угорець намагався вивезти українку за кордон для експлуатації. Фото: ДПСУ Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
19 березня, 11:22
Російські окупанти увійшли до Орлівки Донецької області. Карта: DeepState Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
19 березня, 09:58
ССО атакували FPV-дронами окопи, САУ та гаубиці росіян. Фото: кадр із відео Підрозділ ССО на Запорізькому напрямку атакував FPV-дронами САУ та гаубиці росіян
19 березня, 08:35

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама