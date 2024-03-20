На Дніпропетровщині постраждала ціла родина, серед них — дитина: їх будинок зруйнували окупанти

У ніч проти 20 березня окупаційні війська РФ обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки п'ятеро людей постраждали, серед них — ціла родина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Вночі голосно було у Синельниківському районі. Серед постраждалих ціла родина, будинок якої зруйнували окупанти», — написав він.



За словами Лисака, брат із сестрою — 12 та 19 років, а також 57-річний батько — у стані середньої тяжкості. Найбільше постраждала 47-річна жінка, її стан оцінюється як «важкий». Усі четверо – у лікарні.



Крім того, на ураженій території пошкоджено будинки.



Раніше ми писали, що російська армія обстріляла 18 березня три громади на Нікопольщині та направила дрони-камікадзе на Нікополь.