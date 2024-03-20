В Україні майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти - Офіс омбудсмена

В Україні майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин чи тих, кого незаконно позбавили волі через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

Однак, як зазначають у відомстві, через те, що Єдиний регістр осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, все ще перебуває у стані наповнення та перевірки даних, цифра може бути значно більшою.

Усіх зниклих безвісти поділяють на три категорії: діти, цивільні та військовополонені.

Серед цивільних, яких містить Росія, є хворі та вразливі групи населення. Наразі з усіх громадянських громадян, яких незаконно затримала та засудила РФ, верифіковано близько 1 600 осіб.