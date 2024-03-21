Угорщина виступить проти конфіскації заморожених активів Росії на користь ЗСУ — DW

Пропозиція Європейської комісії з конфіскації доходів від заморожених активів Російської Федерації на підтримку України, ймовірно, не отримає підтримки на майбутньому саміті лідерів Європейського Союзу у Брюсселі у четвер, 21 березня. Про це повідомляє видання DW із посиланням на високопоставленого європейського дипломата на умовах анонімності.

Як розповів співрозмовник, більшість країн-членів ЄС поділяє думку про те, що кошти, конфісковані з російських активів, мають бути використані на закупівлю зброї та боєприпасів для підтримки Збройних сил України. Зазначається, що зараз Україні потрібні гроші на придбання зброї, а «не на відновлення», тому всі зусилля спрямовані на запобігання подальшим руйнаціям у країні.

У пропозиції Єврокомісії зазначається, що 90% доходів від заморожених російських активів мають бути спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ. Однак, за словами джерела, Угорщина виступає проти цієї ініціативи, стверджуючи, що вказані кошти мають бути використані на щось, крім озброєння для українських військових.

За словами дипломата, ще одним «спірним питанням» порядку денного саміту стане дискусія щодо розширення Європейського Союзу.

У виданні нагадали, що у грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для початку переговорів країни-члени ЄС мають затвердити представлені Єврокомісією рамки, які визначають шлях вступу. А також провести засідання міжурядової конференції, яка є спеціально створеним органом, який безпосередньо керуватиме переговорами.

Обидва ці рішення вимагають одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Європейського Союзу.

Однак, за словами співрозмовника видання, є висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час відповідного саміту.

«Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою розпочалися за бельгійського головування в ЄС», — запевняє він.

За інформацією видання, головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю роль має брати Угорщина.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито становить загрозу для економіки країн Євросоюзу.