Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Угорщина виступить проти конфіскації заморожених активів Росії на користь ЗСУ — DW

21 березня 2024, 09:58

Угорщина виступить проти конфіскації заморожених активів Росії на користь ЗСУ — DW

Пропозиція Європейської комісії з конфіскації доходів від заморожених активів Російської Федерації на підтримку України, ймовірно, не отримає підтримки на майбутньому саміті лідерів Європейського Союзу у Брюсселі у четвер, 21 березня. Про це повідомляє видання DW із посиланням на високопоставленого європейського дипломата на умовах анонімності.

Як розповів співрозмовник, більшість країн-членів ЄС поділяє думку про те, що кошти, конфісковані з російських активів, мають бути використані на закупівлю зброї та боєприпасів для підтримки Збройних сил України. Зазначається, що зараз Україні потрібні гроші на придбання зброї, а «не на відновлення», тому всі зусилля спрямовані на запобігання подальшим руйнаціям у країні.

У пропозиції Єврокомісії зазначається, що 90% доходів від заморожених російських активів мають бути спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ. Однак, за словами джерела, Угорщина виступає проти цієї ініціативи, стверджуючи, що вказані кошти мають бути використані на щось, крім озброєння для українських військових.

За словами дипломата, ще одним «спірним питанням» порядку денного саміту стане дискусія щодо розширення Європейського Союзу.

У виданні нагадали, що у грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для початку переговорів країни-члени ЄС мають затвердити представлені Єврокомісією рамки, які визначають шлях вступу. А також провести засідання міжурядової конференції, яка є спеціально створеним органом, який безпосередньо керуватиме переговорами.

Обидва ці рішення вимагають одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Європейського Союзу.

Однак, за словами співрозмовника видання, є висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час відповідного саміту.

«Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою розпочалися за бельгійського головування в ЄС», — запевняє він.

За інформацією видання, головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю роль має брати Угорщина.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито становить загрозу для економіки країн Євросоюзу.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія ЗСУ Європейський Союз Угорщина активи

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:56
«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою
23:16
Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську
18:46
В окупованому Луганську стався вибух
18:06
Росія створила задушливу атмосферу страху на окупованих територіях України — доповідь ООН
15:58
Залишених без житла маріупольців окупанти не пускають до суду
13:53
До окупованого Джанкою продовжують прибувати російські солдати — АТЕШ
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
усі новини
11:33
Путін хоче, щоб на карті Європи з'явився новий фронт — WSJ
11:32
Російські військові отримали «плащі-невидимки» для захисту від дронів — ISW
10:41
Населені пункти Донецької області 20 разів були обстріляні росіянами впродовж минулої доби
10:40
Студентці із Запоріжжя загрожує довічне за коригування ракетних ударів по оборонним підприємствам області
10:39
Вночі росіяни обстріляли Селидове: пошкоджено житлові будинки
10:23
У Бєлгороді з ранку чути вибухи: п'ять мешканців постраждали, місто частково залишилося без світла
09:58
Посол США відреагувала на удар армії РФ по Києву
09:58
Угорщина виступить проти конфіскації заморожених активів Росії на користь ЗСУ — DW
09:35
КМВА показала наслідки ракетної атаки на столицю України
08:59
Міноборони РФ заявили, що в Бєлгородській області засобами ППО знищено 10 снарядів РСЗВ Vampire
08:40
Армія РФ атакувала Дніпропетровську область: пошкоджено церкву, 4 приватні будинки та лінію електропередач
08:28
Внаслідок обстрілів РФ за добу на Донеччині двоє людей загинули, ще двоє — травмовані
07:48
Сили ППО збили сьогодні у районі Києва більше 30 ракет
07:27
Кличко назвав кількість постраждалих у Києві через ракетну атаку росіян
05:05
Росія атакувала Київ крилатими ракетами та «Кинжалами». Впали уламки
23:56
«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою
23:27
Польща підтвердила присутність військових НАТО в Україні
23:16
Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську
22:45
Окупанти вдарили по цвинтарю у Костянтинівці Донецької області, зруйновано десятки могил
22:13
Для України перемогою у війні з Росією буде вихід з неї суверенною — Салліван
усі новини
ВІДЕО
Десятки могил виявилися зруйнованими внаслідок ракетного удару по цвинтарю у Костянтинівці. Фото: Телеграф Окупанти вдарили по цвинтарю у Костянтинівці Донецької області, зруйновано десятки могил
20 березня, 22:45
Наслідки вибуху у Луганську. Кадр із відео В окупованому Луганську стався вибух
20 березня, 18:46
«Білий Янгол» врятував пораненого старого у Красногорівці. Фото: кадр із виду У Красногорівці група «Білий Янгол» врятувала пораненого старого
20 березня, 15:30
Росія б'є авіабомбами ФАБ-500 по Бєлгородській області. Фото: кадр із відео Росія завдає ударів по Бєлгородській області авіабомбами ФАБ-500
20 березня, 14:35
Бєлгород потрапив під обстріл. Фото: Telegram-канал Shot Бєлгород РФ знову потрапив під обстріл: є жертви
20 березня, 11:59
Окупанти ховаються від дронів. Фото: кадр із відео Ударні БпЛА ЗСУ перетворюють техніку окупантів на попіл
20 березня, 09:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама