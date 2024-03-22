Щонайменше двоє людей загинули і 14 поранених внаслідок російської атаки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Під ударами РФ опинилися Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області.



Станом на даний момент відомо про 2 загиблих та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому.



Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там числяться безвісти зниклими на місцях ударів.

У ніч на 22 березня Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Під уадарми опинилися об'єкти інфраструктури, зокрема Дніпровська ГЕС у Запоріжжі.



У деяких регіонах України запроваджено екстрені відключення електроенергії.



Силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі зі 151, якими вночі атакувала Росія.