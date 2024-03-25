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Одеса: Російські дрони атакували енергетичні об'єкти

25 березня 2024, 08:01

Одеса: Російські дрони атакували енергетичні об'єкти

Російські війська вчора ввечері, 24 березня, вдарили дронами-камікадзе по Одесі та області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Агресор вкотре атакував Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання», — заявив голова Одеської ОВА.

За його словами, усі екстрені служби працюють на місцях ударів.

Нагадаємо, 24 березня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу понад 70 тисяч мешканців Кривого Рогу залишилися без тепла, також зникло енергопостачання у лікарнях.

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