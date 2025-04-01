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Росія вперше за довгий час не запускала ударні дрони по Україні

01 квітня 2025, 08:48

Росія вперше за довгий час не запускала ударні дрони по Україні

Росія вперше за довгий час не запускала ударні дрони по Україні

У ніч проти 1 квітня Росія не запускала ударні дрони по Україні після того, як це відбувалося практично щоночі останні п'ять місяців.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на нічний затишок.

«Ударних БПЛА не було. Слідкуємо далі, поки це нічого не означає», — написав Коваленко.

Востаннє таке було 14 жовтня 2024 року. Втім, у ніч проти 1 квітня ЗС РФ скидали авіабомби на Сумщину, Запоріжжя, Донецьку область.

Зокрема, опівночі 1 квітня моніторингові канали повідомили, що ударні дрони у повітряному просторі України не фіксуються, пусків також не було.

«Сьогодні вперше за дуже довгий час ніч проходить без жодного шахеду у нашому повітряному просторі. Ми так звикли до цієї повсякденності, що тепер навіть важко заснути — надто незвично усвідомлювати, що в небі немає нічого ворожого. Тиша здається підозрілою, спокій неприродним. Але нехай таких ночей стає більше. На добраніч», — написав автор телеграм-каналу «Ринда моніторит».

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