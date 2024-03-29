У Дніпропетровській області сили ППО збили 10 безпілотників та 4 ракети: пошкоджено енергетичні об'єкти, будинки, поранено мирних жителів

Атака на Дніпропетровську область

Цієї ночі ППО збило над Дніпропетровською областю 10 безпілотників — у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах, зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Над Дніпром знищили чотири ракети. За даними місцевої влади, пошкоджено кілька енергетичних об'єктів. На одному з них постраждав чоловік.



«У Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий". Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені», — додав Лисак.



Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі прогриміли вибухи . Вранці також з'явилася інформація, що у деяких районах міста спостерігаються перебої зі світлом та подачею води.