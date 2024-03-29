На Донеччині український дрон ударив по кар'єру, де окупанти добувають щебінь — Андрющенко

Кальчикський гранітний кар'єр у районі окупованого Маріуполя потрапив під обстріл. Як стверджує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, сили маріупольського опору вночі спрямували дрон до села Гранітне, де розташований кар'єр.



Там безпілотник вивів з ладу агрегат із виробництва щебеню. Російські окупаційні війська використовували його на будівництво залізниці.



Андрющенко уточнив, що дрон прилетів із тилу. І зібрано він і в кустарних умовах.



«Сподіваємося, це сповільнить темпи будівництва», — написав Андрющенко в Telegram.

Водночас минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії. Генштаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктам управління, 4 засобам протиповітряної оборони, 2 артилерійським засобам та 1 складу боєприпасів окупантів.



Генштаб не уточнив, якими саме територіями били ЗСУ.