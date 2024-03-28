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В окупованому Маріуполі почали копати ґрунт археологічної пам'ятки

28 березня 2024, 21:06

В окупованому Маріуполі почали копати ґрунт археологічної пам'ятки

В окупованому Маріуполі місцева так звана «влада» за підтримки російських кураторів знищує археологічний пам'ятник, датований V тис. до нашої ери — Курган Дід.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, російські загарбники в окупованому місті знищують екскаваторами археологічний пам'ятник.

Курган Дід знаходиться на вулиці Філіпа Орліна в Центральному районі міста. Розлогий пагорб має сучасну висоту шість метрів, а його діаметр досягає 70 метрів.

Курган Дід датують V тисячоліттям до н.е. Історики відносять курган до так званої ямної культури.

У 2021 році, до окупації міста, було ухвалено рішення про консервацію кургану, щоб зберегти пам'ятник. За попередніми даними, окупаційна адміністрація планує на місці археологічної пам'ятки зробити забудову.

Про те, що в Маріуполі російська окупаційна влада має намір знищити історичну пам'ятку, стало відомо ще рік тому. Наразі там ведуться будівельні роботи.

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