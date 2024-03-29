Скільки в 2023 році заробили Зеленський та його родина — декларація

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік.



Як повідомляє сайт президента, згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12,4 мільйона гривень. Дохід від продажу облігацій становив понад половину цієї суми — 7 мільйонів гривень.



Доходи сім'ї Володимира Зеленського у 2023 році здебільшого складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила майже 5 мільйонів гривень.



«Збільшення доходів порівняно з минулим роком відбулося через відновлення орендних платежів. Залишок коштів сім'ї глави держави до кінця минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн. Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо. не сталося», — повідомляє сайт президента.