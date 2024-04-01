Пил із Сахари накрив Україну: він небезпечний для дихальних шляхів

Піщаний пил із Сахари дістався України. Фото: Укргідрометцентр

В Україну прийшов пил із Сахари. Він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики зазначають, що пил принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку на території країни останніми днями спостерігалася аномально тепла погода.

«Жителі західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні пил пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним», — йдеться у повідомленні.

Українців закликали закривати вікна та попередили про шкідливість пилу для людей з респіраторними захворюваннями, літніх людей та дітей