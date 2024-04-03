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«Щодня артилерія, авіація, міномети»: скільки людей досі залишаються у Часовому Яру

03 квітня 2024, 12:40

«Щодня артилерія, авіація, міномети»: скільки людей досі залишаються у Часовому Яру

Російські окупанти продовжують атакувати Часів Яр. Станом на 3 квітня у місті залишаються 875 мешканців, більшість серед них — люди похилого віку. Про це розповів голова міської військової адміністрації Сергій Чаус, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, багато людей не наважуються на евакуацію, проте адміністрація робить все можливе, щоб вмовити людей виїхати з небезпечного міста.

«На даний момент 875 людей залишаються у громаді. Люди все одно залишаються у своїх квартирах та будинках. Намагаємось донести. Вчора влаштовували телемост з одним із «шелтерів», який розташований у центрі України, показували наших жителів, які вже виїхали, які послуги вони отримують», — зазначив він.

Чаус розповів, що до міста завозять гуманітарну допомогу. Жити у Часовому Яру ставатиме все складніше, зокрема, відсутня електроенергія, вода та газ, але найголовніше — щоденні обстріли з боку окупантів.

Російська армія для атак використовує різні види озброєння.

«Є якісь хвилини затишшя, але номінально. Щодня артилерія, авіація, міномети. З кожним днем все складніше та складніше», — підсумував голова міста.

Раніше ми писали, що за 2 квітня російські війська обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак трьох людей травмовано.

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