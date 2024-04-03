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Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Фінляндією

03 квітня 2024, 14:50

Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Фінляндією

Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки. Фото: ОП Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки. Фото: ОП

Сьогодні, 3 квітня, президент України у Києві зустрівся зі своїм колегою із Фінляндії Олександром Стуббом. За підсумками зустрічі лідери підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами. Про це повідомили у пресслужбі президента Фінляндії.

«Десятирічна угода є демонстрацією довгострокових зобов'язань Фінляндії щодо підтримки України», — йдеться у повідомленні.



Угода охоплює кілька секторів, включаючи політичну підтримку, підтримку оборони та безпеки України, а також підтримку реформ та відновлення.

Крім того, президент Стубб також розповів про рішення Фінляндії направити Україні 23-ий пакет оборонної допомоги. Його вартість складає 188 мільйонів євро.



Нагадаємо, у зв'язку із самітом НАТО минулого року країни Північної Європи опублікували спільну декларацію, в якій зобов'язалися підтримувати Україну та її безпеку у довгостроковій перспективі. Фінляндія є восьмою країною, яка підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною.

Раніше ми писали, що уряд Латвії підготував новий пакет допомоги для України. Дружня країна надасть майже 10 млн. євро.

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