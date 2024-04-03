На Миколаївщині культиватор наїхав на вибухонебезпечний предмет. Фото: ДСНС

На Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС України.



«Водій не постраждав, він трактором, до якого було приєднано навісне обладнання, зміг виїхати з небезпечної ділянки. Механічних ушкоджень зазнав тільки культиватор», - заявили в ДСНС.



Рятувальники нагадали, що до детонації може призвести навіть найменший вплив: зміна положення, переміщення, струс, удар, нагрівання, тертя.



Раніше на Харківщині стався ще один підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі.



Нагадаємо, 20 березня, в Ізюмському районі трактор вибухнув під час наїзду на вибухонебезпечний предмет (ВОП).