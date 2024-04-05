Інтеграція до ЄС: Мінфін схвалив Стратегічний план цифровізації митної служби

У лютому 2024 року Міністерство фінансів України ухвалило Стратегічний план цифровізації Державної митної служби для інтеграції до ЄС. Про це йдеться на офіційному вебсайті відомства.



Документ розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання Угоди про Асоціацію щодо гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.

Планом передбачено три ключові зміни:

Розвиток та адаптація митних ІТ-інструментів в Україні, узгоджуючи ці процеси з ЄС.

Покращення взаємодії митних органів та бізнесу.

Боротьба з корупцією та шахрайством.

За словами заступника міністра фінансів з євроінтеграції Юрія Драганчука, запровадження запланованих заходів дозволить покращити процеси обміну митною інформацією між країнами, спростити процеси митного контролю, а також прискорити інтеграцію до Євросоюзу.



«Наша мета – побудова східної митниці Європи, яка також виконує важливу безпекову функцію в умовах російської агресії проти всього цивілізованого світу», - зазначив Драганчук.



Нагадаємо, переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися вже у червні 2024 року.