Армія РФ просунулися в Новомихайлівці та східніше Часового Яру — DeepState

Російська армія просунулась у Новомихайлівці та східніше Часового Яру на Бахмутському напрямку Донецької області. Про це заявили військові аналітики українського проєкту DeepState.



За уточненою інформацією, ЗС РФ також просунулися у Богданівці.



Крім того, тривають бої у Роботиному (Запорізька область), південніше Новокалинового, Первомайському та Красногорівці (Донецька область).



Раніше ми писали, що командир 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ Петро Кузик розповів, що російські окупаційні війська зосередилися на населеному пункті Часів Яр, використовуючи момент, поки ЗСУ відчувають дефіцит у постачанні. нестачі постачання західних озброєнь.



Також на нашому сайті є величезна стаття - Бої за Часів Яр. Чому Росії буде складно захопити місто.