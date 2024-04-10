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В окупованому Криму знищено Ка-27 — ВМС

10 квітня 2024, 10:48

В окупованому Криму знищено Ка-27 — ВМС

У Криму знищено російського Ка-27. Фото: Дмитро Плетенчук У Криму знищено російського Ка-27. Фото: Дмитро Плетенчук

У тимчасово анексованому Криму ліквідовано Ка-27. Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у Facebook.

«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», — написав він.

Довідка

 Ка-27 — радянський корабельний протичовновий вертоліт, розроблений ОКБ Камова під керівництвом головного конструктора Миколи Ілліча Камова, надалі — С. В. Міхєєва (Н. І. Камов помер у листопаді 1973 р.). Досвідчений зразок вертольота «252» піднявся у повітря 8 серпня 1973 року.

За інформацією Telegram-каналу Кримський вітер, зараз ЧФ РФ використовує ці гелікоптери для пошуку українських морських дронів та десантних катерів. Гелікоптери базуються на аеродромі в Качі.

Раніше ми писали, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували, як працюють з американською САУ M109 Paladin, знищуючи гаубицю росіян.

Також нагадаємо, українські військовослужбовці завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області.

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