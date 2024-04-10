В окупованому Криму знищено Ка-27 — ВМС

У Криму знищено російського Ка-27. Фото: Дмитро Плетенчук

У тимчасово анексованому Криму ліквідовано Ка-27. Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у Facebook.



«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», — написав він.



Довідка



Ка-27 — радянський корабельний протичовновий вертоліт, розроблений ОКБ Камова під керівництвом головного конструктора Миколи Ілліча Камова, надалі — С. В. Міхєєва (Н. І. Камов помер у листопаді 1973 р.). Досвідчений зразок вертольота «252» піднявся у повітря 8 серпня 1973 року.



За інформацією Telegram-каналу Кримський вітер, зараз ЧФ РФ використовує ці гелікоптери для пошуку українських морських дронів та десантних катерів. Гелікоптери базуються на аеродромі в Качі.



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