В оккупированном Крыму уничтожен Ка-27 — ВМС

В Крыму уничтожен российский Ка-27. Фото: Дмитрий Плетенчук

Во временно аннексированном Крыму ликвидирован Ка-27. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook.



«Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел», — написал он.



Справка



Ка-27 — советский корабельный противолодочный вертолет, который разработан ОКБ Камова под руководством главного конструктора Николая Ильича Камова, в дальнейшем — С. В. Михеева (Н. И. Камов умер в ноябре 1973 г). Опытный образец вертолёта «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года.



По информации Telegram-канала Крымский ветер, сейчас ЧФ РФ использует эти вертолеты для поиска украинских морских дронов и десантных катеров. Вертолеты базируются на аэродроме в Каче.



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Также напомним, украинские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.