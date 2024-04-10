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В оккупированном Крыму уничтожен Ка-27 — ВМС

10 апреля 2024, 10:26

В оккупированном Крыму уничтожен Ка-27 — ВМС

В Крыму уничтожен российский Ка-27. Фото: Дмитрий Плетенчук В Крыму уничтожен российский Ка-27. Фото: Дмитрий Плетенчук

Во временно аннексированном Крыму ликвидирован Ка-27. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook.

«Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел», — написал он.

Справка

Ка-27 — советский корабельный противолодочный вертолет, который разработан ОКБ Камова под руководством главного конструктора Николая Ильича Камова, в дальнейшем — С. В. Михеева (Н. И. Камов умер в ноябре 1973 г). Опытный образец вертолёта «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года.

По информации Telegram-канала Крымский ветер, сейчас ЧФ РФ использует эти вертолеты для поиска украинских морских дронов и десантных катеров. Вертолеты базируются на аэродроме в Каче.

Ранее мы писали, что бойцы 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали, как работают с американской САУ M109 Paladin, уничтожая гаубицу россиян. 

Также напомним, украинские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области. 

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