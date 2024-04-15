144 БпЛА різної модифікації атакували Запорізьку область: одна людина загинула

Зруйноване житло у Запорізькій області

Одна жінка загинула внаслідок російських обстрілів Василівського району, повідомив офіційний Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.



«Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя. Впродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Війська РФ здійснили один авіаційний удар по Малій Токмачці», — зазначив Федоров.



За словами голови Запорізької ОВА, 144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.



Також 15 обстрілів РСЗВ та 240 артобстрілів накрили населені пункти області. Нагадаємо, окупаційні війська РФ за минулу добу, 14 квітня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є загиблий та постраждалі.