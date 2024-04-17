Росія хоче змусити мешканців Харкова залишити місто — Bloomberg

Посилені атаки на Харків з боку Росії є способом змусити місцевих жителів до евакуації, оскільки Кремль не має достатньо сил для наступу на місто з метою його захоплення. Про це пише американське видання Bloomberg.

Останні дії Кремля щодо знищення енергетичної інфраструктури схожі на скоординовані зусилля щодо створення умов, які роблять Харків непридатним для життя, пише видання з посиланням на неназваних українських та західних чиновників.

Окупанти при цьому користуються моментом, коли Україні не вистачає артилерійських боєприпасів та ракет для ППО.

У матеріалі згадується, що нещодавно росіяни намагалися поширити дезінформацію про «евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста», метою якої було поширення паніки.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що «майже всю» місцеву генерацію електроенергії було знищено під час російських ударів, через що «зима буде для нас викликом».

За словами джерел, адміністрація президента США Джо Байдена обговорювала, як допомогти Харкову з енергетикою.

При цьому майже ніхто не прогнозує, що сили Кремля можуть захопити місто найближчим часом, йдеться у статті. Чиновники в оточенні президента Володимира Зеленського вважають, що Росія не має достатньо ресурсів для проведення серйозного наступу, через що вона намагається створити відчуття паніки.

Американські та інші західні офіційні особи погоджуються з тим, що Росія не має можливості атакувати Харків без значного поповнення своїх військ, пише видання.

Разом з тим, країна-агресор планує мобілізувати щонайменше 250 000 росіян у 2024 році. На думку західних чиновників, метою російського диктатора Володимира Путіна залишається повне захоплення України.

Нагадаємо, через пошкодження енергооб'єктів у Харкові та області запровадили нові графіки відключення світла.