NASA зафіксував пожежі на аеродромі Джанкоя після атаки

Супутники NASA зафіксували пожежі на військовому аеродромі Джанкоя після нічної атаки. Про це написав Telegram-канал «Крим Сьогодні».



Це випливає із даних на інтерактивній карті пожеж проєкту NASA FIRMS. На карті зафіксовано шість вогнищ в результаті виникнення пожеж. Частина з них сталася у місцях стоянки гелікоптерів.



За даними джерел, з Джанкойського аеродрому перекидають уцілілі гелікоптери та літаки на аеродром Кіровське, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру».



Зазначається, що в точці пожеж на військовому аеродромі в Джанкої раніше також було помічено пускову установку С-400.



Пізніше місцеві жителі опублікували фото, на яких, ймовірно, відображені залишки однієї з ракет, що прилетіли на аеродром.

Імовірно залишки однієї з ракет на аеродромі в Джанкої. Фото: Кримський вітер

Раніше в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи й виникла пожежа сьогодні вночі, 17 квітня.



Крім того, 17 квітня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8.



Нагадаємо, ВПС України також завдали авіаударів із зосередження окупаційних військ та двох командних пунктів противника.