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Супутники NASA зафіксували пожежі на військовому аеродромі Джанкоя після нічної атаки

17 квітня 2024, 13:59

Супутники NASA зафіксували пожежі на військовому аеродромі Джанкоя після нічної атаки

NASA зафіксував пожежі на аеродромі Джанкоя після атаки NASA зафіксував пожежі на аеродромі Джанкоя після атаки

Супутники NASA зафіксували пожежі на військовому аеродромі Джанкоя після нічної атаки. Про це написав Telegram-канал «Крим Сьогодні».

Це випливає із даних на інтерактивній карті пожеж проєкту NASA FIRMS. На карті зафіксовано шість вогнищ в результаті виникнення пожеж. Частина з них сталася у місцях стоянки гелікоптерів.

За даними джерел, з Джанкойського аеродрому перекидають уцілілі гелікоптери та літаки на аеродром Кіровське, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру».

Зазначається, що в точці пожеж на військовому аеродромі в Джанкої раніше також було помічено пускову установку С-400.

Пізніше місцеві жителі опублікували фото, на яких, ймовірно, відображені залишки однієї з ракет, що прилетіли на аеродром.

Імовірно залишки однієї з ракет на аеродромі в Джанкої. Фото: Кримський вітер

Раніше в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи й виникла пожежа сьогодні вночі, 17 квітня.

Крім того, 17 квітня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8.

Нагадаємо, ВПС України також завдали авіаударів із зосередження окупаційних військ та двох командних пунктів противника.

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