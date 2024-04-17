Супутники NASA зафіксували пожежі на військовому аеродромі Джанкоя після нічної атаки. Про це написав Telegram-канал «Крим Сьогодні».
Це випливає із даних на інтерактивній карті пожеж проєкту NASA FIRMS. На карті зафіксовано шість вогнищ в результаті виникнення пожеж. Частина з них сталася у місцях стоянки гелікоптерів.
За даними джерел, з Джанкойського аеродрому перекидають уцілілі гелікоптери та літаки на аеродром Кіровське, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру».
Зазначається, що в точці пожеж на військовому аеродромі в Джанкої раніше також було помічено пускову установку С-400.
Пізніше місцеві жителі опублікували фото, на яких, ймовірно, відображені залишки однієї з ракет, що прилетіли на аеродром.
Імовірно залишки однієї з ракет на аеродромі в Джанкої. Фото: Кримський вітер
Раніше в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи й виникла пожежа сьогодні вночі, 17 квітня.
Крім того, 17 квітня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8.
Нагадаємо, ВПС України також завдали авіаударів із зосередження окупаційних військ та двох командних пунктів противника.