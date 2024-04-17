ВВС Украины нанесли авиаудары по двум командным пунктам РФ

16 апреля, ВВС Украины нанесли авиаудары по сосредоточению оккупационных войск и двум командным пунктам противника, сообщает Генштаб ВСУ.



«Украинские ракетные войска ударили по концентрации российских войск», — говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Сегодня ночью, 17 апреля, во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы и возник пожар.



Также украинские военнослужащие продолжают активно использовать дроны по всей линий фронта, нанося удары по технике и окопам российских захватчиков.







Напомним, ВСУ ликвидировали еще 920 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. Теперь общие потери захватчиков в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 455 340 солдат.