За підозрою у шпигунстві на користь РФ німецька влада заарештувала бойовика «ДНР»

У Німеччині заарештували двох підозрюваних, які планували диверсійні операції за дорученням російської секретної служби, пише німецьке видання Der Spiegel.



У Генпрокуратурі повідомили, що затримані шпигували за базами США на користь РФ і планували атаки на маршрути пересування військового транспорту.



Їх заарештували у Баварії. Видання Tagesschau стверджує, що заарештовані — двоє місцевих жителів Дітер С. та Александер Й.



Дітер має окрім німецького ще й громадянство РФ. З 2014 по 2016 роки воював на боці так званої «ДНР» проти України. Підозрюваний Александер міг так само воювати на боці невизнаного угруповання.



Слідчі переконані, що Дітер С. з жовтня 2023 року спілкувався з контактними особами з російських спецслужб щодо диверсійних операцій у Німеччині.



Стверджують, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів та промислових об'єктів.



Нагадаємо, російські шпигуни пробралися до Румунії під виглядом українських біженців.