Российские шпионы проникли в Румынию под видом украинских беженцев

Как сообщили в Высшем совете национальной обороны Румынии, целью шпионов было получение информации в сфере обороны и безопасности, сообщает «Інформаційний Спротив».



«Были также попытки получить чрезвычайно важные данные о помощи, которую Румыния предоставляла Украине», — говорится в сообщении.



Кроме того, они искали информацию о военных учениях в Румынии и дислоцированных в стране войсках.



Ранее Кремль воспользовался массовым побегом из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием отправить профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы.