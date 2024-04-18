БПЛА вдарив по пункту спостереження Міноборони РФ у Бєлгородській області, загинув контрактник — ЗМІ

Військовий РФ загинув під час атаки безпілотника в Бєлгородській області. Фото: ASTRA

Сьогодні вдень, 18 квітня, у російській Бєлгородській області під час атаки безпілотника загинув російський військовослужбовець. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.



За попередньою інформацією, напередодні вдень дрон-камікадзе атакував пункт спостереження МО РФ на хуторі Мар'їно, що за 600 метрів від кордону з Україною.



«Внаслідок вибуху безпілотника загинув військовослужбовець-контрактник. Пошкоджень немає», — йдеться у повідомленні.



Міністерство оборони РФ поки ніяк не прокоментувало цю ситуацію.



Раніше ми писали, що вночі Україна атакувала територію РФ ракетами «Точка-У», РСЗВ «Вампір», БПЛА та з повітряних куль.