Армія РФ майже 20 разів обстріляла Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія 18 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що росіяни атакували три райони, внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, є жертви.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У південній частині району 4 людини загинули: 2 у Красногорівці, 1 в Очеретиному і 1 у Селидовому. В Українську пошкоджено 12 будинків. У Курахівській громаді обстріляне Гостре.





Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному, обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено господарчу споруду.



Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 11 нежитлових приміщень.



Раніше ми писали, що за 18 квітня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Від рук окупантів четверо цивільних убито.