Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ майже 20 разів обстріляла Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки

19 квітня 2024, 10:57

Армія РФ майже 20 разів обстріляла Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія 18 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що росіяни атакували три райони, внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, є жертви.

Ситуація у регіоні така:

Покровський район. У південній частині району 4 людини загинули: 2 у Красногорівці, 1 в Очеретиному і 1 у Селидовому. В Українську пошкоджено 12 будинків. У Курахівській громаді обстріляне Гостре.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному, обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено господарчу споруду.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 11 нежитлових приміщень.

Раніше ми писали, що за 18 квітня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Від рук окупантів четверо цивільних убито.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:21
В ISW припустили, якою буде відповідь України на наступ армії РФ у червні
10:50
В окупованому Криму відмовилися від урочистостей на 9 травня
23:17
Головне за день: Обстріли Селидового та Горлівки. Російські шпигуни у Німеччині
17:34
Ексдиректор «Маріупольтранс» проведе 4 роки у виправній колонії за отримання великого хабаря
16:59
Понад півсотні російських військових терміново залишили підстанцію в Очеретиному
16:14
В окупованій Горлівці під обстріл потрапили медустанови
14:10
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: двоє людей поранені
13:36
ГУР МОУ назвало російські втрати через атаку на аеродром у Джанкої
11:51
У захопленій Горлівці у лікарні загинула 12-річна дівчинка: причина
10:48
Прокремлівського пропагандиста-американця викрали російські військові у Донецьку
08:01
Буданов дав прогноз щодо закінчення війни в Україні
23:20
Головне за день: У Криму горів військовий аеродром. Обстріл Чернігова
15:53
На аеродромі в Джанкої знищені установки ППО: зниклими безвісти числяться понад 20 окупантів
14:50
Окупант отримав строк за розстріл мешканця Київської області
12:48
Раніше засуджений боєць «Шторма» розстріляв двох мешканців окупованого Лисичанська
10:21
Роспропаганда запустила новий фейк про Україну: видали прапор та герб Удмуртії за знаки «канадських найманців»
08:01
З Криму повідомляють про вибухи та пожежу на військовому аеродромі в Джанкої
23:33
Головне за день: У Запорізькій області підірвали колаборанта. Зеленський підписав закон про мобілізацію
22:14
Маріуполь: за розбите житло окупанти видаватимуть лише грошову компенсацію ►
21:00
В окупації на хабарі затримано «чиновника ДНР»: він причетний до справи про розкрадання чорного металу
усі новини
12:59
Зеленський зустрівся з українськими військовослужбовцями на Донеччині
12:49
Внаслідок ракетної атаки РФ загинула працівниця будинку локомотивних бригад УЗ
12:14
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на ремонт мосту у Краматорському районі Донеччини
11:59
Масований удар по Дніпру та області: дев'ятеро людей загинули, серед них – діти, багато постраждалих
11:59
У Дніпропетровській області після ранкового ракетного удару знеструмлені близько 2 700 споживачів
11:40
Україна виробляє БПЛА великої дальності, незважаючи на попередження США не бити по Росії
11:21
В ISW припустили, якою буде відповідь України на наступ армії РФ у червні
11:04
Спецоперація ГУР та ПС ЗСУ: літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України
10:57
Армія РФ майже 20 разів обстріляла Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки
10:50
В окупованому Криму відмовилися від урочистостей на 9 травня
10:27
Сили оборони збили російський бомбардувальник Ту-22: у Повітряних силах прокоментували спецоперацію
10:10
Окупанти обстріляли Херсон: троє мирних жителів отримали поранення
09:57
Шестеро людей загинули в Синельниківському районі Дніпропетровської області, серед них двоє дітей
09:46
Окупанти скинули на Українськ авіабомбу: є пошкодження
09:20
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: сили ППО збили 29 повітряних цілей
08:54
Окупанти за добу на Донеччині вбили 4 мирних жителів — Філашкін
08:40
Армія РФ атакувала вокзал у Дніпрі, роботу станції призупиняли
08:22
У РФ впав літак Ту-22М3, який запускав ракети по Україні. У ЗСУ кажуть про збиття
08:01
Наталію Гуменюк відправили у відставку
07:30
Росіяни вдарили ракетами по Дніпру, загорілася багатоповерхівка
усі новини
ВІДЕО
Знищений військовий літак РФ Ту-22М3 Спецоперація ГУР та ПС ЗСУ: літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України
19 квітня, 11:04
Обстріл Херсона: трьох поранено. Фото: кадр із відео Окупанти обстріляли Херсон: троє мирних жителів отримали поранення
19 квітня, 10:10
У Росії впав літак. Фото: Володимир Володимиров У РФ впав літак Ту-22М3, який запускав ракети по Україні. У ЗСУ кажуть про збиття
19 квітня, 08:22
Безпілотні апарати у небі над Україною практично паралізували поле бою. Фото: The Washington Post Безпілотники у небі України практично паралізували поле бою — WP
18 квітня, 15:58
Евакуація сім'ї з тваринами у Торському. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали з Торського родину з тваринами
18 квітня, 12:50
Результат обстрілу Селидового окупантами. Фото: Нацполіція Росіяни вбили жінку та пошкодили 11 будинків під час обстрілу Селидового
18 квітня, 10:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір