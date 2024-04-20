В Україні за ніч збито дві російські авіаракети

Сили оборони вночі збили дві російські авіаційні ракети, запущені з акваторії Чорного моря, а також три розвідувальні дрони. Про це повідомили в Повітряних силах.



«Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69», — сказано в повідомленні.



Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БПЛА — два «Орлан-10» та один «Суперкам».



У командуванні повідомляють, що в ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Інформація про те, куди потрапили балістичні та зенітні ракети, уточнюється.