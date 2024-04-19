Сили оборони збили російський бомбардувальник Ту-22: у Повітряних силах прокоментували спецоперацію

Прессекретар Повітряних сил України Ілля Євлаш назвав збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї «Вендеттою» за атаку мирних міст України. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.



«Це була така вендетта за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри. Це вперше, коли Повітряні сили спільно з нашими партерами, ГУРом та іншими Силами оборони змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації», — зазначив він.



Крім того, за словами спікера, сьогодні сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які і випустив російський бомбардувальник.



«Звичайно, це комбо. Сьогодні російські пропагандистські ЗМІ мають чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть не дуже раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинжал», вперше збили «Циркон». Нині ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», — резюмував Євлаш.



Раніше ми писали, що 19 квітня стало відомо, що в Ставропольському краї РФ зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3. Двоє льотчиків загинули, ще двоє — перебувають у лікарні.



Також у ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України. Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет і 14 ударних дронів-камікадзе.